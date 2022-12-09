Mecidiyeköy projesi için Nevita ile yapılan iş birliği anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak" dedi.

Mecidiyeköy projesi için Nevita ile yapılan iş birliği anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Sarı-kırmızılıların, Mecidiyeköy’de yer alan binası için yapılan iş birliği, Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ile yöneticiler katıldı.

Dursun Özbek: "Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak"

Toplantıda konuşan Dursun Özbek, ilk günden beri Galatasaray’ın malı açından güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip bir kulüp haline getirmek istediklerini hatırlatarak, "Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalardan biri Mecidiyeköy’de bulunan gayrimenkulümüzün geliştirilerek, değerlendirilmesi. Bu proje ile kulübümüzde ağır bir yük duran Bankalar Birliği’nden çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Mecidiyeköy projelerinin hızlanması için Mecidiyeköy projesi önem arz ediyor. Faruk Akbal’a teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliğinin ileriki dönemde daha da büyüyerek sürmesini temenni ediyorum. Projemizin adı Loe. Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılardan bu projeye önemli bir yatırım fırsatı olarak bakmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kuruluşlarından bugüne 9 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Faruk Akbal, "Ülkemizin en köklü ve güzide kulüplerinden Galatasaray ile iş birliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği bir spor kulübü ile bir global yatırım şirketinin de iş birliği açısından güzel bir örnek oluyor. Bizler de dünya güzel bir şekilde anlatarak Galatasaray’ın da istifade etmesini istiyoruz. İçimize sinen bir proje oldu. Bunda Erden Timur’un çok emeği var. Gerek Galatasaray’ın marka ve camia gücü gerek projenin lokasyonu, gerekse de Nevita güçlü satış ve dağıtım ağı ile birlikte elde edebileceğimiz en iyi hasılatı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. Akbal ayrıca yabancı yatırımcılarla burayla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "1 milyar TL sermaye giriş ön görülüyor konutlar kısmı için. Sadece konut kısmı için 1 milyar TL üzerinde yabancı yatırımcılarla geleceğini bekliyoruz" dedi.

Projenin yatırım miktarının 100-150 milyon TL arasında değişen bir miktar olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Burası güzel çok önemli bir rezidans olacak. Herkesin tercih edeceği, herkes için de güzel yatırım olacağı gayrimenkul olacak. Galatasaray bugünkü mali yapısı itibariyle nasıl harcayacak gündeme geliyor. Hiç kimse merak etmesin, bunun projesi de yapıldı. Finansman da titiz bir şekilde yapılıyor. Erden Timur bu projeye büyük katkı veriyor. Daha önce genel kurulda söz verdiğimiz şekilde hayata geçecektir. Gecikme söz konusu değildir. Hiç kimse merak etmesin. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz. Bu projenin bir an önce satılması, Galatasaray’ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği’ne olan borcunun bir kısmının ödenmesi için fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Mecidiyeköy projesinin ardından başka projelerimiz de var"

Rakiplerine oranla Galatasaray’ın en iyi durumda olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Rakiplerimize oranla en iyi olan durumda olmamız mevcut borç yükümüzden kurtulmamız anlamına gelmiyor. Bankalar Birliği’ne 2.2 milyar TL kredi borcumuz var. Galatasaray günde 1 milyon TL’ye yakın faiz ödüyor. Buradan çıkış için mevcut gayrimenkullerimizi değerlendirmek istedik. Satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için biz şunu tercih ettik, elimizdeki gayrimenkulleri geliştirelim dedik. Mecidiyeköy projesiyle borcumuzun yarıya yakın kısmını kapatabileceğimiz bir operasyon yapıyoruz. Gelen paraya dokunmayacağız. Gelecek fonun yarısını Bankalar Birliği’ndeki kredi borcumuzun ana parayı kapattıktan sonra borcumuz yarı yarıya düşecek. Diğer yarısını da Florya ve Kemerburgaz projelerinde kullanılacak. Mecidiyeköy projesinin ardından başka projelerimiz de var. Florya ve Kemerburgaz projelerimiz var. Mecidiyeköy projesi, başlangıç projesi. Projelerimiz devam edecek. Galatasaray kapalı spor salonu projesi de gündeme gelecek. Artık tesisleşmede bilinçli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bunun için Mecidiyeköy projesi çok önemli” dedi.