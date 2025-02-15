Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya’da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympics) odaklandıklarını ve son sürat çalıştıklarını söyledi.

Sivas’ta ’Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman’ adına düzenlenen U23 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasını izlemek üzere şehre gelen Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Gözel, federasyon olarak ağır bir yükün altına girdiklerini söyleyerek, "Göreve geleli 3 ayı geçti. 6 Kasım’da olağan bir seçim oldu ve işitme engelli delegelerimizin ve bakanlığımızın teveccühüyle bizlere nasip oldu. Ağır bir yükün altındayız, önümüzde dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan olimpik, paralimpik ve deaflympics sürecimiz var. 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenecek organizasyonda inşallah 19-21 branşla ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımız son sürat başladı" dedi.

"12 yıldır yapılmayan işleri yeniden canlandırdık"

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nun hedefiyle ilgili yöneltilen soruya Gözel, "2 hafta önce Futsal Türkiye Şampiyonası’nı yaptık. Futsal da mart ayında Avrupa elemelerimiz var ve haziranda da İtalya’da Dünya Şampiyonası var. Şu anda öncelikle oraya odaklandık. Futsal Erkek Milli Takım kampımız Aksaray’da yapılıyor. 19-22 Şubat tarihlerinde de Kütahya’da Kadın Futsal Takımımız, ülkemizi temsil edecek ve orada Türkiye Şampiyonası’nı yapacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, bu Türkiye Şampiyonaları 12 yıldır hiç yapılmamış bir şey. Bizlere nasip oldu ve bizler 12 yıldır yapılmayan işleri yeniden canlandırdık. Şu andaki sürecimiz Dünya Şampiyonası ve akabinde de olimpiyatlar. Türkiye Şampiyonalarını hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. En iyi şekilde daha nasıl iyi hizmet edebiliriz onun çabası içerisindeyiz" diye cevap verdi.

"Taha Akgül başkanla beraber iş birliği içerisindeyiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Dursun Gözel, "Sivas’ın bendeki yeri ayrı, ben 30 yıl güreş yaptım. Bu minderlerde çok güreştik. Olimpiyat şampiyonumuz hemşehrimiz Taha Akgül’e U23 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nı Sivas’ta düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şampiyon başkanımızı tebrik ediyorum. Bundan 2 hafta önce Ankara’da bir şampiyona yapıldı. Taha Akgül başkanla beraber iş birliği içerisindeyiz. Bizler şuanda hizmet için buradayız" şeklinde konuştu.