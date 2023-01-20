Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinlikleri çerçevesinde Dursun Ali Erzincanlı ve Hayati İnanç Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinlikleri çerçevesinde Dursun Ali Erzincanlı ve Hayati İnanç Konyalılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları tüm coşkusuyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde ilçelerde düzenlediği Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinliklerinde bu hafta Dursun Ali Erzincanlı; Cihanbeyli, Çumra, Güneysınır ve Altınekin’de Konyalılarla buluştu. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlarla katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Şehir Konferanslarının bu haftaki bir diğer konuğu da Divan Edebiyatı’ndan okuduğu beyitlerle ve keyifli sohbetleriyle tanınan Hayati İnanç oldu. “Hayata Şiirden Bakmak” başlığıyla Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde sevenleriyle bir araya gelen İnanç, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programlara katılan vatandaşlar ise Şehir Konferanslarının ilçelerde düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ve çok beğendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Şehir Konferansları Ocak ayı etkinlikleri çerçevesinde Aile Danışmanı-Yazar Ferhat Aslan 22 Ocak’ta Bozkır ve Hadim’de; Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya 26 Ocak’ta Yunak ve Çeltik’te, 27 Ocak’da da Doğanhisar ve Hüyük’te sevenleriyle bir araya gelecek.