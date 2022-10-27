Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamudan istifa eden hekimlerin tekrardan kamuya dönecek olmasını sağlık açısından sevindirici bulduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamudan istifa eden hekimlerin tekrardan kamuya dönecek olmasını sağlık açısından sevindirici bulduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikasının Kırşehir şubesini ziyaret etti. Burada konuşan Durmuş, "Son dönemdeki düzenlemeler son derece önemli ve yerinde düzenlemeler. Sağlık-Sen olarak bizim bunlara karşı itirazlarımız vardı. Eskiden, sağlık çalışanlarını birbirine düşüren, sağlık barışını bozan performansa dayalı adaletsiz bir ücret sistemi vardı. Bu ödeme sisteminin, sağlık çalışanlarının iş yerlerindeki motivasyonlarını bozan önemli etkileri vardı. Şimdi performansta çok ciddi düzenlemeler yapıldı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş’un programına Kırşehir temsilcisi Yasin Yücesan ve sendika yönetimi eşlik etti.