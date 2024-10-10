Osmaniye’de polis ekiplerince takip sonrası durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde ihbar üzerine S.A. idaresindeki tırı takibe alarak durdurdu. Tırda yapılan aramada tırın damperine gizlenmiş 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., tutuklandı.

Kaynak: iha