Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta metamfetamin, aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Y.’nin (34) kullandığı aracı Durasıllı Mahallesi’nde durdurdu. Araç sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.Ö. (30) ve F.E.’nin (27) yapılan üst aramalarında 10 gram Metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 mm tabanca ve şarjöre takılı 3 adet fişek ile 2 adet şüpheliye ait telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.Ö. tutuklanıp Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, M.Ö. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.