Kütahya’da polisin durdurduğu içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Başkan Akçadurak, Gediz Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti Başkan Akçadurak, Gediz Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan H.G ve S.K isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.