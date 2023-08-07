Kütahya’da polisin durdurduğu içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan H.G ve S.K isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.