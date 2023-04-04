Afyonkarahisar’da narkotik polisleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 166 gram eroinle birlikte çeşitli türlerde uyuşturucular ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklığında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 166 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 0,67 gram tütün ile karışık esrar ve içerisinde metamfetamin kırıntıları bulunan uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.

Olayın ardından araç içerisinde bulunan İ.K. ve E.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.