Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan motosiklette ve 2 şahsın yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.Ö. (32) isimli şahsın sevk ve idaresindeki N.A. (42) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu motosiklette ve şahısların yapılan üst aramalarında, 0,85 gr metamfetamin, 0,48 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hap,1 adet payp ve 1 adet bıçak ele geçirildi. U.C.T (20) ve E.A.Ş. (46) isimli şahısların yapılan üst ve eşya aramalarında ise, 5. 55 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.