Kocaeli’de durdurulan minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli’de durdurulan minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurulan minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ton 899 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Konuya ilişkin kaçakçılık suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.