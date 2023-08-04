Son 4 yıldır atıl durumda bekleyen Kabataş-Levazım Tünel Projesi’nin durdurulmasının sürücülere faturası ağır oldu. Ortalama yapılan hesaplamalara göre, günlük 100 bin araç geçişi planlanan projenin durdurulmasıyla yılda 300 milyon liralık yakıt tasarrufu kaybı yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nde çalışmalarda 2019 yerel seçimlerinden sonra durduruldu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşürülmesi planlanıyordu.

Yapımı durdurulan projenin, trafiği rahatlama, zaman kazandırma faydalarına ek olarak ekonomik etkisi hesaplandı. 7,8 km’lik tünel Kabataş’tan Mecidiyeköy kadar olan trafiği pas geçerek Levent’e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı. Yapılan hesaplamalara göre sürücüler söz konusu tüneli kullanamadıkları için yılda 288 milyon liralık yakıt tasarrufundan mahrum kaldı.

Tünele yılda 702 milyon lira, mevcut yola 990 milyon lira

Günlük 100 bin araç geçişi düşülürse ve ortalama bir aracın km başına 2,50 lira yakıt harcadığı hesaba katıldığında, tünel kullanımında bir günde toplam 1 milyon 950 bin liralık yakıt harcanacaktı. Ayda ise yaklaşık 58 milyon 500 bin liralık yakıt tüketimi yapılacağı hesaplandı.

Sürücüler 288 milyon liralık tasarruf kaybı yaşıyor

Aynı hesaba göre normal şartlarda E-5 karayolu kullanılarak Kabataş’tan Levent’e gidişte 11 km yol katediliyor. 100 bin araç otoyoldan gittiğinde ayda 82,5 milyon lira, yılda 990 milyon lira yakıt harcaması yapıyor. Bu hesaba göre sürücüler yılda 288 milyon, ayda 23,3 milyon liralık tasarruftan mahrum kalıyor.

Trafiği rahatlacaktı

Tünel çalışması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi’nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafik, önemli ölçüde rahatlayacaktı.

İmamoğlu projeyi durdurdu

Projeyi durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ekim 2021 tarihindeki Maçka Parkı’nda incelemesi esnasında, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" ifadelerini kullanmıştı.

"Tünelin durması bizim için iyi bir durum değil"

Tünelin İstanbul trafiğini rahatlatabileceğini söyleyen servis taşımacılığı yapan Şehmus Öztürk, "Ne kadar yol yapılsa da İstanbul trafiği için yetersiz kalıyor ama bu tünelin yapılması bizi çok fazla rahatlatacak. Şehir gittikçe genişliyor nüfusu artıyor tünelin durması bizim için iyi bir durum değil. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Zaman bizim için önemli bu tünelin yapılması da bizim için önemli. Maç günleri buradaki diğer tünel ve yollar kapatılıyor trafik daha da fazla oluyor belki bu tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şuan otobana çıkıp öyle Taksim’e gidiyoruz" dedi.

"Biz öğrenciler içinde hızlı bir ulaşım yolu olur"

Öğrenci Ali İmran Yıldızhan ise "Tünel açılsa çok daha iyi olurdu Beşiktaş stadında oynanacak maçlarda yollar kapatılıyor ve otobüsler aksıyor. Stadın yanındaki yola çıkış olmuyor. Bu tünel açılsa bizi çok rahatlatır. Tünelin açılması trafiği büyük oranda azaltır. 1 buçuk saatlik yolu 10-15 dakikaya indireceği söyleniyor açılmış olsa biz öğrenciler içinde hızlı bir ulaşım yolu olur. Burayı sıklıkla kullanırız fakat şuanda durdurmaları kötü bir durum" şeklinde görüş verdi.