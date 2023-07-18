Gaziantep kent girişinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik kentin giriş noktasında durdurulan bir aracı kontrol etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, durdurulan bir kamyonetin kasasının üzerindeki çadırı kaldıran ekipler, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 43 düzensiz göçmen yakaladı.

2 organizatör tutuklandı

Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.