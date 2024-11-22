Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışması neticesinde tespiti yapılan E.S. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Aramada 2 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili E.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.