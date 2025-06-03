Samsun’un Kavak ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü saha çalışmaları çerçevesinde, Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, araç içerisinde 1 kutu içerisinde toplam 56 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili T.A. ve N.A. isimli 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.