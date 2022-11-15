Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olan Batı Afrika kültürüne ait 47 adet maske ile 31 adet obje ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olan Batı Afrika kültürüne ait 47 adet maske ile 31 adet obje ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat faaliyeti sonucunda H.T. isimli şahsın kullanmış olduğu 45 plakalı araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olan ve Batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilen 47 adet maske ve 31 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.