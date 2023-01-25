Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde durumundan şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.