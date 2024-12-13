Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 3 parça halinde toplam 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ. (38) gözaltına alınırken hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı için uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.