Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Haliliye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araçta yolcu olarak bulunan İ.S. isimli şahsın üzerinden bir ruhsatsız tabanca ve 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan ekipler devriye sırasında uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 5 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahısın üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada 3 adet narkotik hap ele geçirdi. Ekipler, bir işyerinde hırsızlık yapıldığı tespiti üzerine 2 şahsı da suçüstü yakaladı. Toplam 5 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.