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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak günü yapılan çalışmalarda, il merkezinde durdurulan bir araçta bulunan yapılan aramada 2 bin 350 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası bulunmasının üzerine araçta bulunan M.D., O.B. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha