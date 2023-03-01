Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karataş ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 4 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca şarjörü, 7 tabanca mermisi, 14 uyuşturucu hap, 1 F serisi dolar ele geçirildi.

Adana’da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 4 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca şarjörü, 14 uyuşturucu hap, 1 F serisi dolar ele geçirdi.

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