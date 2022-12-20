Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saat: 07.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; O.K., E.K., O.K. ve F.K. isimli şahısların bulunduğu aracı durdurarak arama yapıldı. Yapılan aramada 78 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, sigara sarma kağıdı, 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.