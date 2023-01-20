Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş denetimlerinde, birçok silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş denetimlerinde, birçok silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi.

Motosikletli polis timleri Ali İhsan Paşa Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Gümüşkent bölgesinde asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde, durdurulan bir araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, ayrıca 1 adet kesici alet ele geçirildi. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Gümüşkent mevkiinde kontrol edilen A.T. isimli vatandaşa ait araçta ise 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kısa dipçik pompalı tüfek ele geçirildi.