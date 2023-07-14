Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda teyp kısmına gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada teyp kısmına gizlenmiş halde 168,64 gram metamfetamin (ateş-buz) ile 2,34 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.