Kocaeli’de kent genelindeki duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Sokak ortasında dehşet saçan şahısların cezası belli oldu Sokak ortasında dehşet saçan şahısların cezası belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Ekipler, kent genelinde bulunan 4 bin 142 çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağını periyodik olarak temizliyor. Toplu Taşıma Müdürlüğü’ne ait 2 durak yıkama aracı ile birlikte günde yaklaşık olarak 50 kapalı yolcu durağı yıkanıyor.

Kaynak: iha