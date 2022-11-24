Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesine yeni renkli doppler ultrasonografi cihazı alındı.

Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesine yeni renkli doppler ultrasonografi cihazı alındı.

Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seda Sarı’nın başlamasının ardından alınan yeni renkli doppler ultrasonografi cihaz ile vatandaşların başka hastanelere sevk edilmesi ortadan kalkarken, hasta ve hasta yakınları ise memnuniyetlerini ifade etti.

Daha önce doppler ultrasonografi cihazı olmadığı için Boyabat ilçesine ve Sinop’a gitmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, bu hizmeti ilçeye sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.