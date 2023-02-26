Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında "Dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpıp kaçan sürücü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında "Dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpıp kaçan sürücü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde 23 Şubat’ta meydana gelen olayda, polis ekipleri cadde üzerinde rutin trafik uygulaması gerçekleştirmiş, uygulama sırasında sürücüsü öğrenilemeyen 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç, polisin "Dur" ihtarına uymamıştı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk’a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan polis memuru, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tutuklandı

Polis ekipleri, Hıdır Canoluk’un yaralanmasına sebep olan şüpheli O.U. ile onun kaçmasına ve saklanmasına yardım eden B.Ş., M.T., F.S., T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. O.U. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, B.Ş., F.S., M.T. ve T.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.