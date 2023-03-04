Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde 23 Şubat’ta meydana gelen olayda, polis ekipleri trafik uygulamasında 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü O.U., polisin "dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk’a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Polislerin araştırması neticesinde yakalanan O.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Canoluk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Tören düzenlendi

Çayırova Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görev yapan Şehit Polis Hıdır Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Aziz milletimizin huzuru ve güveni için vatandaşımızın can, mal ve emniyetini sağlamak için üstün vazife anlayışıyla görev yaparken sürücü koltuğunda oturan insan kılıklı bir yaratığın dur ikazına uymaması neticesi ömrünü meslek ve vatanına adamış 41 yaşındaki polisimizi bizlerden koparmıştır. Şehit kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına karşı sorumluluklarını yerine getirdiği sırada suç işlemeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir müptezelin kastıyla hakka yürümüştür. Allahtan rahmet diliyoruz" dedi.

"Polis olmak kolay değil"

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, "Hıdır kardeşimiz Rahmana kavuştu. Şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce bir mertebedeler, buna inanıyoruz. Tek tesellimiz budur. Polis üniformasını giymek devlet, millet adına görev yapmak suç örgütlerinin, terör örgütlerinin doğal olarak hedefi olmak demektir. Polis olmak kolay değil. Ailesine ve meslek camiasına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" diye duygularını ifade etti.

Konuşmaların ardından dulalar okundu. Şehidin eşi Eda Eren Canoluk eşinin tabutuna sarılıp gözyaşları döktü.

Törenin ardından Canoluk’un cenazesi memleketi olan Aydın Nazilli’ye yola çıktı. Şehit Polis Hıdır Canoluk Aydın Nazilli Merkez Koca Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Nazilli Şehitliği’nde toprağa verilecek.