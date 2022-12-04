Zonguldak’ta polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçtığı ormanda yakayı ele verdi. Araçta eşi ve çocuğu da olan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu, aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak’ta polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçtığı ormanda yakayı ele verdi. Araçta eşi ve çocuğu da olan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu, aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 67 ABG 923 plakalı Renault marka aracıyla seyir halindeki H.P., polis noktasındaki uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayarak, araçta bulunan eşi ve 4 yaşındaki çocuğunun da canını tehlikeye atarak kaçmaya başladı. Bir süre polisin kovaladığı sürücü, Rat mezarlık mevkiinde izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın izini çamurdaki lastik izlerinden bulan ekipler, ormanlık alana geldiklerinde H.P. ve ailesini tespit etti. Sürücü ekiplerce gözaltına alınırken, çocuğu ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Sürücünün eşi de polis aracına bindirildi. Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu, aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, H.P. ve ailesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.