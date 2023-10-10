Çorum’da dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine süren iki motosikletli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosikletleriyle seyir halinde olan 2 şahıs dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine motosikleti sürdü. Kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şahıs Alaybey 6. Sokak üzerinde yakalandı. Her iki motosiklete toplam 19 bin TL idari para cezası yazıldı.

Motosikletlerden birisi çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.