Gaziantep’te, gece saatlerinde yaşanan bir kazanın ardından yol güvenliğini sağlayan trafik polisine ’dur’ ihtarına uymayan lüks araç çarpıp kaçtı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve kafasına 8 dikiş atılan trafik polisi gözlem altında tutulurken, daha sonrasında yakalanan otomobilin sürücüsü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, gece saat 03.20 sıralarında Mücahitler Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kazanın ardından belediye ekipleri yol temizliği yaparken trafik polisleri de yol güvenliğini sağladı. Bu sırada hızla gelen Murat K. kontrolündeki 27 KM 709 plakalı BMW marka lüks araç, trafik polislerinin ’yavaşla-dur’ ihtarına uymayarak trafik polisi Emrullah Günenç’e (40) çarpıp, kaçtı.

Kafasına 8 dikiş atılan polis memuru gözlem altında tutuluyor

Metrelerce savrulan ve kafasına darbe alan yaralı polis memuru Emrullah Günenç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mücahitler Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kafasına 8 dikiş atılan Günenç, daha sonra sevk edildiği özel hastanede gözlem altına alındı.

"Hastaneye geldiğimde eşim hareketsiz halde ve kötü durumdaydı"

Olayı anlatan polis memurunun eşi Gizem Günenç, "Gece 03.30’da hastaneden aradılar, eşiniz kaza yaptı diye, araç çarpmış. Korku ve endişe ile hastaneye geldim. Hastaneye geldiğimde eşim hareketsiz halde ve kötü durumdaydı. Aşırı tedirgin ve korku yaşadım. Halen de etkisindeyiz. Olayı duyduğum zaman aşırı korktum ve dondum kaldım bir şey yapamadım. Kafası dikişli görünce hareket edemiyordu, bağırıyordu, beli ağrıyordu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına dair herhangi bir bilgimiz yok. Sadece olay yerinden kaçtığını biliyoruz. Diyecek bir şey bulamıyorum, sadece vicdanına bırakıyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın, tekrarlanmasın inşallah. Bir an önce teslim olsun ve cezasını çeksin. Daha önce de aynı şekilde alkollü araç sürterek geçmişti. Yerlerde sürünmüştü, kollarında sıyrıklar oluşmuştu. Ondan da bir sonuç çıkmamıştı umarım bundan çıkar" diye konuştu.

Yakalanan sürücü serbest bırakıldı

Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.