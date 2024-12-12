Kocaeli’de ’dur’ ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genci sırtından vurarak ölümüne sebep olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı. Şahsı ilk önce GBT sorgusuna aldığını ancak motosikletin plakasız olması sebebiyle kaçtığını söyleyen sanık, "Şahsın peşinden koşarak silahımı çıkardım ve ’Dur’ ikazında bulundum. Koşarken silahı kurmaya çalıştığım esnada tabancam patladı. Hedef gözetmedim" dedi.

Gebze Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim S., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin savunma yapan İbrahim S., "Kerem’in ailesine başsağlığı dilerim. Yaşanan kazadan ötürü pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ailenin beni affetmelerini talep ederim. Böyle bir acıyı yaşattığım için üzgünüm. Olay tarihinde motosikletli ekip timindeydim. Petrol ofisine gitmiştik. Daha sonra ben petrol ofisinin kafeteryasından dışarı çıktım. Biraz dolaştım. Yüzü tanıdık olan motosiklet kullanıcısı olan şahsa ’Dur’ ikazında bulundum. Durdu, GBT sorgulamasını yaptım. Kullandığı motora baktım. Akabinde, ’Bu şahısla ne yapıyorsun?’ şeklinde diyaloğumuz oldu. Ben de bu konuşmamızda Kerem’e, ’Motosiklet kullanıyorsun dikkat et, bu süre zarfında hırsızlık olayları oluyor’ dedim. Yine konuşmamız sırasında motor hırsızlıklarıyla ilgili olarak bir kaç tane çalınan motorların fotoğraf ve videolarını gösterdim. Bu şahıstan bir kaç bilgi aldım" diye konuştu.

"Sol elini beline atar gibi gördüğümde kendimi tehdit altında hissettim"

Ekip arkadaşının kendisine, durdurduğu kişinin aranan motosiklete benzediğini söylediğini dile getirerek, "Ekip arkadaşıma, ’Motosiklet motosiklete benzer’ dedim. Daha sonra Kerem’in kullanmış olduğu motosikletin olduğu tarafa baktığımda motosikletin arka kısmında plakanın olmadığını gördüm. Yanına gitmek için koştum. O sırada kendisi araç yolundan dönüyordu. Benim gittiğim yer ise yayanın geçebileceği kadar dar bir alandaydı. Önüne doğru geçmek üzere koştum ancak kendisi de yakalanmamak için ivmelenmeye başladı. Arkasından koştuğum yer karanlıktı. Sol elini beline atar gibi gördüğümde kendimi tehdit altında hissettim ancak elini beline tam attı mı, yoksa rüzgardan yükselen eşofmanını mı indirmeye çalıştı tam anlayamadım. Bu esnada ben de silahımı kurarak arkasından koşmak istedim. Silahımı kurarken silahım ani bir şekilde ateş aldı. Aramızdaki mesafe açıldı. Gittiği istikamete doğru görüş açımdan ayrılıncaya kadar baktım ve bekledim. Başka bir olay yaşanmasın diye olayın vahametiyle silahımı doldur boşalt yaptım" şeklinde konuştu.

"Şahsın trafik kazası geçirdiğini düşündüm"

Yanına gelen ekip arkadaşlarına motosikletlinin kaçtığını bilgisini verdiğini dile getiren İbrahim S., "Ekip arkadaşım ile motora binip Kerem’in gittiği yöne doğru gittik. Bir müddet sonra telsizden trafik kazası kodu geçti. Olay yerine gittiğimde motosiklet arabanın önünde devrik vaziyetteydi. Ben ilk etapta şahsın trafik kazası geçirdiğini düşündüm. Yanına gidip yaptığım kontrolde sırtında ıslaklık hissettim ve baktığımda sırtında kurşun yarası olduğunu gördüm. Şahsın tansiyonu düşmesin ve hayatta kalsın diye ilk müdahaleyi yaptım. 1-2 dakika sonra olay yerine ambulans geldi. Onlar da ilk müdahaleyi yaparak şahsı hastaneye götürdü. Ben de Gebze Asayiş Büro Amirliğine gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, öncelikle beraatimi, mahkumiyetime hükmedilecekse lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Koşarken silahı kurmaya çalıştığım esnada tabancam bir kez patladı"

Olay esnasında üzerimde resmi üniforması olduğunu söyleyen İbrahim S., "Şahıs beni görür görmez petrolün çıkışına doğru yöneldi. Ben de bu esnada motosikletin arkasında olması gereken plakayı görmedim. Bunun üzerine ben koşmaya başladım. Koşarken ’Dur polis, kaçma’ diye ikazda bulundum. Ben belimden çıkarttığım silahla herhangi bir yere atış yapmadım. Havaya da atış yapmadım. Çünkü belimden çıkarttığım tabancayla atış yapma niyetinde değildim. Koşarken silahı kurmaya çalıştığım esnada tabancam bir kez patladı. Hedef gözetmedim. Kerem’e doğru tutmadım. Aynı düzlemde koştuğum için hedef alma ya da hedef gözetme gibi bir durumum yoktu. Silah patladığında aramızdaki mesafe belki 20 belki 25 metre mesafeydi. Daha önce bu şahsı görmedim, motosikletin plakasız olması sebebiyle çalıntı olabileceğinden şüphelendim. Motosikletin KTM marka bir motosiklet olması ve daha önce hırsızlığa konu motosikletlerle benzer olması sebebiyle şüphelenmiştim. Ben Kerem’in belinde kabarıklık olduğunu görmüştüm. Bu kabarıklık kıyafetin kabarıklığı mı, bir kemer çıkıntısı mı, yoksa bir silah mı olduğunu bilemiyorum ancak mesleki öngörüyle bu kabarıklıktan şüphelendim" dedi.

"Polis memuru görevi gereği verilen silahı kötüye kullanmıştır"

Olaya ilişkin sanıktan şikayetçi olan maktulün kardeşi Sabri Uzun, "Olayı bizzat görmedim ancak olay sırasında kardeşimin üzerinde silah yoktu, plakası da daha önce motosikletinden düşmüş, bu sebeple de karakola müracaatta bulunmuş ancak plakası olmadığı için ’Ceza yazarlar’ diye korktuğu için kaçmış. Hatta olay öncesinde arkadaşına, ’Ben oraya benzinliğe gitmeyeyim, polisler ceza yazarlar’ demiş ancak arkadaşının da ’Bir şey olmaz’ demesi üzerine oraya gitmişti. Polisler de kendisini görünce korkmuş, kaçmaya başlamıştır. Polis memuruna karşı herhangi bir küfürlü bir sözü ya da mukavemeti yoktur. Sadece oradan kaçmıştır. Polis memuru görevi gereği verilen silahı kötüye kullanmıştır. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Maktulün anne ve babası da sanıktan şikayetçi oldu.

Müebbet hapis ve cezasında artırım talep edildi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık İbrahim S’nin "Olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis ve görevi gereği olarak elinde bulundurduğu silahı suçun işlenmesi sırasında kullanması sebebiyle verilecek cezanın üçte biri oranında artırılarak ceza verilmesi talep etti.

Taraf avukatlarının yaptığı savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay geçmişi

Olay, 13 Eylül tarihinde gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin ’Dur’ ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun’a polisin tabancasından çıkan kurşun isabet etti. Kurşunun sırtına isabet ettiği Uzun motosikletinden düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polis memuru İbrahim S. (29) ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.