Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi’nde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde "dur" ihtarına uymayan Y.İ.B. isimli ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan Y.İ.B’ye dur ihtarına uymamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 bin 141 TL ceza yazıldı. Araç sahibi aracını alarak olay yerinden ayrıldı.

Osmaniye’de bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’de bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

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