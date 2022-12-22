Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla Nevşehir’e uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Şehir girişinde durdurulmak istenen araç polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirdi.

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