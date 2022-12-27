Kayseri’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın içinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın içinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen araç ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından Selçuklu Mahallesi Doğru Sokak üzerinde durdurulan aracın sürücüsünün camdan attığı poşet ve folyoyu inceleyen ekipler, poşet içerisinde 10,23 gram ağırlığında uyuşturucu buldu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücüye trafik açısından 8 bin 859 TL para cezası uygulandı.

Polisten kaçan sürücü işlemleri yapilmak üzere emniyete götürülürken, araç da otoparka çekildi.