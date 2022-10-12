Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra’da polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayıp motosiklet üzerinde kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca neticesinde motosikletin üstünde bulunan 2 şahıs yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada 15,50 gram esrar maddesi ve 50 esrar tohumu ele geçirildi. Şahıslardan C.K.’nin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tüfek, 112 fişek, 42 kartuş, 2 puyp, ectasy hap, 5,46 gram metamfetamin maddesi, 160 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.