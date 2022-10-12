Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra’da polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayıp motosiklet üzerinde kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca neticesinde motosikletin üstünde bulunan 2 şahıs yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada 15,50 gram esrar maddesi ve 50 esrar tohumu ele geçirildi. Şahıslardan C.K.’nin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tüfek, 112 fişek, 42 kartuş, 2 puyp, ectasy hap, 5,46 gram metamfetamin maddesi, 160 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.