Antalya’da bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, otomobilini sokağa bırakıp yaya olarak kaçtı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Antalya’da bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, otomobilini sokağa bırakıp yaya olarak kaçtı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışma yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce bıçakla yaralama olayına karışan Y.Ç.’nin bir otomobilde olduğu fark etti. Aracı durdurmak isteyen ekiplerin ikazını dinlemeyen Y. Ç, otomobille kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren Y.Ç., çok sayıda ekibi peşine takıp kaçmaya devam etti. Son olarak Düden Şelalesi yakınlarında yakalanacağını anlayan Y.Ç., ara sokakta otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, otomobili ise otoparka çekti.