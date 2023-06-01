Adana Anadolu Lisesi öğrencileri çevresel anlamda dünyayı plastik atıklardan kurtaracak doğada 11 ayda çözülen su, nişasta, bitkisel gliserin ve sirkeden imal edilen ürün geliştirdi, Türkiye finallerine kalmayı başardı.

Adana Anadolu Lisesi’nin başarılı ekibi yaptıkları buluşla dünyayı plastikten ve onun atıklarından kurtarmayı amaçlıyor. Nehir Karahan, Duru Doğan, Zeynep Ekin Özkan, Nehir Gülüzar Özgök ve Defne Demirci’den oluşan ekip Genç Başarı Vakfı’nın Genç Bizz Girişimcilik yarışmasına giderek, 200’ye yakın proje arasında başarılı oldu ve Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı.

Projelerini anlatmak üzere Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyarete gelen ekip amaçlarının Eskişehir’de yapılacak Türkiye finallerinde birinci olarak Avrupa finallerine katılmak olduğunu söyledi.

Plastiğe alternatif bir ürün geliştirdiklerini belirten gençler, “Plastik yüzyıllarca doğada kaybolmuyor ve önemli bir çevre sorunu yaratıyor. Amacımız bunun yerine geçen bir ürün ortaya çıkarmaktı. Biyoplastik adını verdiğimiz bu ürün tamam bitkisel bir buluş. Saf su, nişasta, bitkisel gliserin ve sirkeden imal ediyoruz. Bu ürün 11 ayda doğada çözünüyor. Çevresel hiçbir zararı bulunmuyor. Hatta gübre olarak bile kullanılabiliyor” dedi.

Gençlerin buluşundan oldukça etkilenen Başkan Çetin, “Sizlerin başarısı bizi gururlandırıyor. Türkiye finallerinde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Sizleri kutluyorum. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.