61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dünya çapında milyonlarca seyirciye ulaşmış “TikTok” oyununun Türk filmi uyarlaması “Takıntılar”a ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan filmin galasına; yönetmen Yusuf Nihat Özcan, oyuncular Zafer Algöz, Seda Bakan ve senaryonun uyarlandığı metnin yazarı Laurant Baffie katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen 61. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali hem dünyanın sinemasını hem de dünyanın sinemacılarını Antalya’da buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında gala yapan “Takıntılar” filmi ekibi de dün AKM Aspendos salonundaki gösterimin ardından seyircilerin yoğun katılım gösterdiği film söyleşisine katıldı. Yönetmen Yusuf Nihat Özcan, oyuncular Zafer Algöz, Seda Bakan ve senaryonun uyarlandığı metni kaleme alan Fransız yazar ve mizahçı Laurant Baffie, seyircilerin sorularını cevapladı.

“Sevgili yazarımız Laurent Baffie’ye minnettarım” diyen Zafer Algöz, sözlerini şöyle açıkladı:

“Genelde filmlerde, biliyorsunuz, başrol- orta rol kavramı vardır fakat burada yapmış olduğu matematik o kadar güzel ki iyi bir cast’ta her oyuncunun kendi marifetini gösterebileceği bir alan oluşturmuş. Çok zevk alarak çalıştığımız bir text. Bazı textler vardır; oyuncu olarak elinden geleni yaparsın ama hep derler ki ‘abi senaryo biraz zayıftı ya’. Burada çok güzel bir senaryo var, üzerine de çok iyi oynayabilecek oyuncuları bulduktan sonra ortaya gurur duymamız gereken bir iş çıkmış”

Algöz, hikaye hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

“Buradaki karakterler evrensel; Türk veya Fransız olması hiç fark etmez. Şöyle geri çekilip kendimize bir baktığımızda hepimizin takıntıları, saplantıları var. Yeter ki bunların farkında olup ona göre davranış biçimleri geliştirilsin. Hatta yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek bence en güzeli.”

Oyuncu, sözlerini “Son olarak; bu ülkede artık bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, hayvanların, ağaçların hür hakkı var! Biz babalarımızdan böyle eğitim aldık” diye noktaladı.

Daha sonra söz alan Laurent Baffie, filmin uyarlandığı, “TikTok” adlı oyunu hakkında bilgi verdi ve filmi başarılı bulduğunu belirtti:

“Bu oyunu 20 yıl önce yazdım, dünyada 40’tan fazla ülkede yayınlandı, 5 milyon izleyiciye ulaştı. İspanya ve Güney Kore’de filmleri yapıldı ama henüz görmedim. Bu filmi de bu akşam ilk kez burada izledim ve çok beğendim. Oyunculukları, yönetmeni; her şeyi! Çünkü bu hikayede uyulması gereken üç kurala çok güzel uyum sağlamışlar: Durumun komikliği, sorunları olan insanlarla hiç dalga geçilmemesi ve ötekini kabullenme.”

Seda Bakan da “Tek mekanda bir tiyatro oyununun bu kadar başarılı bir ritim tutturması beni çok etkiledi” diyerek yönetmene teşekkür etti.