Bisikleti ile dünyayı gezen Belçikalı 21 yaşındaki Max Bobillier, Kayseri’nin Develi ilçesinde misafir olarak kaldığı evin işlerine yardım ederek, kar temizledi.

Bisikleti ile dünyayı gezen Belçikalı 21 yaşındaki Max Bobillier, geldiği Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde yolda Murat Temur ile tanıştı. Temur, gideceği güzergahta havanın çok soğuk olduğunu belirterek, turisti evine davet etti. Temur’un evinde misafir olarak kalmaya başlayan Bobillier, bir süre sonra işlere yardım ederek, kar temizlemeye başladı. 21 yaşındaki turistin ev işlerine yardım ettiği anlar ise Temur tarafından cep telefonu ile görüıhgldıysç

Max Bobillier ile karşılaşmalarını anlatan Murat Temur, "Benim motorumun tekerleği patlaktı. Onu yaptırmak için Bakırdağı’na gitmiştim. Gelirken yolda turist arkadaşla karşılaştık. O an hava çok soğuktu. Gideceği yolların yüksek ve karlı olmasından dolayı konuşmak istemiştim kendisiyle ama konuşamadım. Sonra kardeşimi arayarak, İngilizce bana tercime etmesini söyledim. Onun sayesinde arkadaşımla konuştuk. Kendisine gideceği yolların çok soğuk olduğunu anlattığımda ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında benim misafirlik davetimi kabul ederek evime geldi. Evimde misafir. Bizden çok memnun, ailemizden memnun, köyümüzden memnun. Köyümüzdeki komşuların çocukları kendisi ile ilgilendikleri için onlardan da memnun" dedi.

Cep telefonundaki çeviri uygulaması ile konuşan Max Bobillier ise, köyü gerçekten çok sevdiğini ve yaşanan durumun kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi. Misafir olarak Murat Temur’un evinde 8 gün kalan genç turist, daha sonra mahalleden ayrılarak rotasına devam etti.