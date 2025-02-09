Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 1. Aşı ve Aşılamanın Önemi Günleri Sempozyumu’nda bir araya gelen uzmanlar, aşı ve aşılamayı farklı açılardan değerlendirdi. Aşı sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alındığının altını çizen uzmanlar, hayatın her döneminde aşılamanın önemini vurguladı.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve Eski Türk Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, çocukluk ve ergenlik döneminde yapılan aşıların koruyucu etkilerini anlattı. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, erişkin yaşlarda aşılanmış kişi sayısının yetersizliğinin, bazı aşı ile önlenebilen hastalıkların çocukluk yaş grubundan ileri yaş grubuna kaymasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu’nda düzenlenen sempozyumda çocukluk çağından ileri yaş dönemlerinde yapılması gereken aşılara, aşı geliştirme çalışmalarından aşı konusunun medyada yer alınış şekline kadar pek çok farklı konu masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Faruk Aydın: "Aşı sayesinde birçok bulaşıcı hastalık kontrol altına alınmıştır"

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Dünyada ve Ülkemizde Aşı Tarihçesi ve Kazanımlar/Yasalar" başlıklı konuşmasında aşının bulunmasından itibaren ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri anlattı. Bağışıklamanın insan sağlığı açısından günümüzün en etkili ve en ucuz halk sağlığı müdahalelerinden biri olduğunu belirten Aydın, "Aşılar halk sağlığı açısından büyük bir başarıya imza atmıştır. Aşılar sayesinde birçok bulaşıcı hastalık dünya çapında büyük ölçüde ortadan kaldırılmış ve kontrol altına alınmıştır. Çiçek hastalığı, dünya çapında eradike edilmiş (tamamen yok edilmiş) ilk hastalıktır. Polio, kuş gribi, kızamık gibi hastalıkların insidansı aşı sayesinde büyük ölçüde azalmıştır" dedi.

Prof. Dr. Faruk Aydın: "Aşılamanın yaygınlaşması hasta olmayanları hastalıktan koruyor"

Aşıların en önemli faydalarından birinin toplumların "sürü bağışıklığı" kazanması olduğunu vurgulayan Aydın, "Aşılamaların yaygınlaşması, hasta olmayan kişilerin hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Aşılı insanların artmasıyla beraber bulaş azalır, bulaş yolları kırılır, dolayısıyla aşılama çok önemli ve değerlidir. Bağışıklanma toplumların daha sağlıklı kalmasına ve insanların daha uzun yaşamasına katkıda bulunur" dedi. Tarih boyunca yapılan aşı çalışmalarının tıbbın ve bilimsel araştırmaların önemini de artırdığını kaydeden Aydın, "Aşı geliştirme süreci her geçen gün daha da gelişerek ileri gitmekte, yeni hastalıklara karşı da aşılar geliştirilmeye devam edilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, ergenlik döneminde aşılamanın önemine değindi

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, "Takvimdeki Aşılar/Bir Aşı Ulusal Takvime Nasıl Alınır?" başlıklı konuşmasında özellikle pediatrik ve ergen aşılarının önemine işaret etti. Dünyanın herhangi bir yerinde çıkan virüsün kelebek etkisi gösterebileceğini ve tüm dünyayı etkileyeceğini söyleyen Camcıoğlu, çocukluk dönemindeki aşıların koruyucu etkilerini anlattı. Kızamık, rotavirüs, polio, meningokok gibi hastalıklarla mücadelede aşılamanın etkisine değinen Camcıoğlu, "Nasıl Çin’de koronavirüs çıktı ve dünyayı etkiledi, kelebek etkisi budur. Onun için dünyadaki her enfeksiyon kelebek etkisi gösterebilir; unutmayın, polio herhangi bir yerde varsa tüm dünya çocukları tehdit altında demektir ve aşılamanın devam edilmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Camcıoğlu: "Ergenlik döneminde aşılama önemli"

Ergen aşılamasının önemini vurgulayan Camcıoğlu, aşı ile önlenebilir hastalıklara değinerek difteri ve tetanoza karşı Td aşısı, difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı Tdap aşısı, insan papillomavirüs aşısı, mevsimsel influenza aşısı, meningokok aşılarının yüksek oranlardaki koruyucu etkilerini anlattı. Camcıoğlu, Hepatit A, suçiçeği, Hepatit B ve kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüsüne karşı yapılan KKK aşılarının bu hastalıkların önlenmesindeki etkisini vurguladı.

Doç. Dr. Özge Ünlü: "Aşılar antibiyotik tedavisine olan ihtiyacı azaltır"

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Ünlü "Aşılamanın Antibiyotiklere Dirençli Mikroorganizmalar Sorununa Getirisi" başlıklı konuşmasında antimikrobiyal direnç ile mücadelenin enfeksiyonları önlemekle başladığını belirterek "Aşılar enfeksiyonları önlemenin güvenli ve etkili yoludur. Aşılar enfeksiyonları önler, antibiyotik tedavisine olan ihtiyacı azaltır. Antibiyotik kullanımının sınırlandırılması, ilaca dirençli patojenlerin gelişimini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Antimikrobiyal dirençli mikroorganizmalara karşı küresel mücadeleye katkıda bulunur" dedi.

Prof. Dr. Selim Badur, erişkin aşılamasının önemini vurguladı

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur ise, "Erişkin Aşılamasının Önemi ve Güncel Durum" başlıklı konuşmasında hayat boyu aşılamanın önemini vurguladı. Dünya genelinde yaşam süresinin uzadığını, yaşlılık döneminde immün sistemin zayıflamasıyla birlikte karşılaşılan sağlık sorunlarının arttığını belirten Badur, ileri yaşlarda tetanoz, boğmaca, zona gibi hastalıklardan korunmada aşılamanın etkili olduğunu söyledi. Badur, "Yaşam boyu bağışıklama, uygun yaşam tarzı ve sağlık önlemleri ile birlikte iyi bir yaşama ve yaşlanmaya olanak tanır. Dünyada değişen demografik özellikler yeni aşılama stratejilerini gerekli kılıyor" dedi.

"Erişkin yaşlarda aşılanmış kişi sayısının yetersizliği, bazı aşı ile önlenebilen hastalıkların çocukluk yaş grubundan ileri yaş grubuna kaymasına yol açabilir" uyarısında bulunan Badur, dünya çapında yapılan çalışmalardan örnek verdi. Badur, "Avustralya çalışmasında boğmaca gibi bazı hastalıkların çocukluk yaş grubundan ileri yaş gruplarına kaydığı gösterilmiştir" dedi. Bağışıklıkta yaşa bağlı düşüşün hayatın ileri aşamalarında bulaşıcı hastalık risklerini artırabileceğini söyleyen Badur, "Küresel ölçekte influenza, Hepatit B, pnömokok, papiloma, boğmaca gibi hastalık yükünün erişkinlere kaydığı, bu hastalıkların erişkinlerde daha ağır seyrettiği, hastalıktan daha fazla zarar gördüğü görülüyor. İnvaziv pnömokok ve influenza nedeniyle ölümlerin yaklaşık yüzde 75’i 65 yaş üzerinde. Bir başka influenza çalışmasında, aşıların sadece solunum yolları enfeksiyonlarını değil, miyokardit ve inme riskine karşı da koruma sağladığının gösterilmiştir" dedi.

Aşı geliştirme ve faz çalışmaları ile ilgili bilgi verdi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Etik Kurul ve Klinik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, aşı geliştirme ve faz çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşı geliştirme ve ilaç geliştirme arasındaki farklardan bahsederek her ikisi arasındaki klinik süreçleri; klinik çalışmalardaki etik ve güvenlik konularını ve nihayet gelecekteki aşı klinik araştırmalarını anlattı.

NTV Sağlık Muhabiri Melike Şahin’in "Aşı Konusunun Medyada Yer Alışı" başlıklı konuşmasında özellikle Covid-19 salgını ve sonrasında medyada aşı haberlerinin nasıl ele alındığını anlattığı sempozyumun son sunumunu İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eran "Aşı Tereddütü/Karşıtlığı konusunda neredeyiz?" sunumuyla yaptı. Aşı karşıtlarının farklı iddialarını ele alan Dr. Eran, her biri için bilinmesi gereken bilimsel gerçekleri örnekleri ile gözler önüne serdi. Konuşmasında, aşıların sağlık alanında insanlığın en önemli buluşu olduğuna dikkatleri çeken Dr. Eran, aşılar konusundaki bilimsel tartışmaların değerini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Sempozyum sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.