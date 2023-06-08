‘Dünyayı Arılar Yaşatacak’ temalı KÜN ve Slow Food Communities Network İn Türkiye iş birliğiyle düzenlenen poster tasarım yarışması başvuruları başladı.

Küresel gündemin en öncelikli konularından olan ekolojik krizle ilgili, sürdürülebilir çözüm önerileri ve ekolojik duyarlılığın artmasını sağlamaya çalışan Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ve Slow Food Communities network in Türkiye, arıların doğanın sürdürülebilirliği için önemine, ekosisteme yaptığı katkılarına, yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Dünyayı Arılar Yaşatacak’ konulu ödüllü poster tasarım yarışması düzenliyor. Arıların doğa için önemini ortaya koymak, doğanın sürdürülebilirliğine katkı sunmak, arıların yaşam alanı olan ormanların tahrip edilerek sanayiye ve kentleşmeye açılmasının önüne geçmek ve yanlış ilaçlamaya dikkat çekmek için ‘Dünyayı Arılar Yaşatacak’ temalı poster tasarım yarışmasıyla arılara dikkat çekilecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç kişiye ödül verilecek. Birinciye 2024 İtalya Terra Madre’ye katılım için uçak bileti ve konaklama, ikinciye Kapadokya’da 2 Kişilik Balon Uçusu, üçüncüye Alize Hotel Ölüdeniz Fethiye 24-30 Ekim tarihleri arası 2 gece tatil hediye edilecek.

Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açık olan poster tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 30 Haziran 2023.