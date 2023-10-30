Solingen Faciası’nın 30. yılı ve bu ırkçı saldırıda 5 aile üyesini kaybeden "Bilge Ana" lakaplı Mevlüde Genç, vefatının yıl dönümünde Amasya’nın Taşova ilçesinde anıldı.

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te ırkçı saldırganlar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini kaybeden Mevlüde Genç’in vefatının seneyi devriyesini ve tarihe Solingen Faciası olarak geçen ırkçı saldırıyı anmak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bir anma töreni düzenlendi. Bilge Ana Mevlüde Genç’in isteği üzerine yapılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra program, kabir ziyaretiyle devam etti. Mevlüde Genç ve hayatını kaybeden 5 aile üyesi kabri başında yâd edildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Türk milletinin kadim bir kültürünün olduğunu belirterek, “1993 yılında yaşanan bu talihsiz ve acı vaka bizi üzmüştü. Bunu unutmadığımızı da tüm dünyanın dikkatine sunmak içinde bu faaliyetleri yapıyoruz. Huzur için, barış için, insanlık için, bu değerlerimizin biz kıymetini biliyoruz. Bunları yapanlar günü geldiğinde bunların bedelini ödeyecekler” dedi.

Çeşmenin açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Irkçı saldırı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için ne ilk saldırı oldu ne de son saldırı. Bu elim olay olduktan sonra, ‘Bilge Ana’ sıfatı aldı. Rabb’im tekrar mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç ve kızı Sündüz Sayar, kız kardeşi Şehri Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.