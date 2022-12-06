Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE), düzenlediği tanışma etkinliğinde Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerini bir araya getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE), düzenlediği tanışma etkinliğinde Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerini bir araya getirdi.

OMÜ-TÜRKÇE’nin bahçesindeki tanışma etkinliğinde farklı coğrafyalardan OMÜ’ye gelen uluslararası öğrenciler birbirleriyle tanışıp kaynaşırken başlangıç seviyesindeki Türkçe bilgileriyle de pratik yaptı. Tanışma etkinliğinde öğrencilere hitap eden OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, uluslararası öğrencilerin Türkçeyi layıkıyla öğreneceklerine inandıklarını belirterek, “OMÜ’yü tercih ettiğiniz için kıvançlıyız. Bizler de Türkçemizin inceliklerini sizlere aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için Türkçe öğretimini sosyal ve kültürel faaliyetlerle de zenginleştirmeyi planlıyoruz. Yaşadığınız problemlerde her zaman yanınızda olacağız. Tekrar Samsun’a ve Üniversitemize hoş geldiniz” dedi.

50 farklı ülkeden 400 öğrenci

2013 yılından beri faaliyet gösteren ve 23’ü akademik, 5’i idari personel olmak üzere 28 kişilik eğitim kadrosuyla hizmet veren OMÜ-TÜRKÇE’de şu an itibarıyla Balkanlar’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya, Orta Asya’dan Latin Amerika’ya kadar 50 farklı ülkeden yaklaşık 400 uluslararası öğrenci Türkçe öğrenmeye başladı.

Ayrıca bu yıl içerisinde OMÜ-TÜRKÇE’de “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı”nın gerçekleştirilmesi ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. OMÜ-TÜRKÇE’de Türkçe kursları Avrupa Dil Portfolyosu’na uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 kurları şeklinde yaklaşık bin saat olarak verilmekte.

Bugüne dek 3 bin uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi

Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin uluslararası öğrencinin Türkçe öğrendiği ve “Türkçe C1 Sertifikası” aldığı OMÜ-TÜRKÇE’de bu yıl hedefler büyük. 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 500 öğrencinin kuruma kayıt yaptırması bekleniyor. Bu yıl 3 Ekim’de başlayan kurslar, 2023’ün Haziran ayında sona erecek.