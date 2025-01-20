Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar’da ilk etabı tamamlanan Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Tesisi ile Dünyanın Nazar Boncuğu’nun canlanmasına katkı sağlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tesisin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Karapınar’a kazandırdıkları atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak suyu Meke Gölü’ne aktaracağını belirterek, “Bu projeyle Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden eski güzel görüntüsüne kavuşacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar ilçesinde ilk etabı tamamlanan Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Tesisi Projesi’ni sürdürüyor. Konya’nın turizm, çevre ve tarım alanındaki stratejik hamlelerinden biri olan proje ile Meke Gölü’nün eşsiz güzelliklerini koruyarak geleceğe taşımak mümkün olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak bilinen Meke Gölü’nü koruma ve yaşatma hedefiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Karapınar’a kazandırdıkları atık su arıtma tesislerinde arıtılacak suyu göle aktaracaklarını söyledi.

"Meke Gölü’ne günlük 7 bin metreküp su aktarılacak"

Projenin, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Altay, “İlk etabını tamamladığımız ve çalışmaları devam eden Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Tesisimiz, Meke Gölü’ne toplamda 8,5 kilometrelik bir iletim hattı üzerinden besleme yapacak. Günlük 7 bin metreküp, yıllık 2,5 milyon metreküp arıtılmış suyun Meke Gölü’ne aktarılacağı proje kapsamında hem bölgemizin ekolojik dengesi korunacak hem de turizme katkı sağlanacak. Bu projeyle Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden o eski güzel görüntüsüne kavuşacak. Aynı zamanda bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi de sağlanmış olacak” dedi.