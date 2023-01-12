Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çakır, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen, “Dünya’nın Mektubu 15 Temmuz Şehitlerine yazılıyor” isimli yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çakır, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen, “Dünya’nın Mektubu 15 Temmuz Şehitlerine yazılıyor” isimli yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Esra Duymaz’ın koordinatörlüğünde “Dünya’nın Mektubu 15 Temmuz Şehitlerine yazılıyor” isimli yarışmaya katılarak Türkiye birincisi olan Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Çakır, ödül ve birincilik plaketini İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can’dan aldı.

Zeynep Çakır’ı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesini ve Kütahya’yı üst düzeyde temsil ettiği için tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, başarılarının devamını diledi.