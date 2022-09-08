Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen ve dünyanın ilgisini çeken kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, belgesele konu oluyor. Belgesel çekimini yapan ekip, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederken, Başkan Büyükkılıç, kazılarda bulunan fosillerin dünyadaki bilim insanlarını da heyecanlandırdığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen ve dünyanın ilgisini çeken kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, belgesele konu oluyor. Belgesel çekimini yapan ekip, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederken, Başkan Büyükkılıç, kazılarda bulunan fosillerin dünyadaki bilim insanlarını da heyecanlandırdığını söyledi.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu’nun bilimsel başkanlığında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları aralıksız devam ederken, yaptığı belgesellerle bölgelerdeki tarihi, doğal ve kültürel mirasın Türkiye çapında tanınmasında önemli rol oynayan belgesel yönetmeni Rıfat Çığ ekibi ile birlikte Kayseri’ye gelerek, Yamula Barajı’nda çekeceği belgesel ile hem fosilleri hem de arkeolojik kazı çalışmalarını tanıtacak.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan 7,5 milyon yıllık fosillerin yıllar önce bir keçi çobanı tarafından bulunduğu ve her şeyin başladığı yer olan Yamula Barajı kıyısında yapımcılığını Bum Yapım’ın gerçekleştirdiği belgesel çekimleri başladı.

Çekimleri süren belgeselde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen fosil kurtarma kazı çalışmalarının başında yer alan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bölge hakkında önemli bilgiler verdi.

Ünlü belgesel yönetmeni Rıfat Çığ, burada yaptığı açıklamada, “Doğa belgeselleri çekmeyi çok seviyorum. Doğa tarihi ile ilgili belgeseller yaptım. Ancak 2017’den beri büyük bir merakla Yamula’da neler olacağını izliyordum, giderek güzel haberler duymaya başladık” dedi.

Harika bir belgesel olacağını söyleyen Çığ, “Yamula, fil buluntusu, gergedanlar, zürafalar gibi burada zengin bir biyocoğrafyanın olduğunu hem bilim insanlarına gösterdi hem de bize harika bir belgesel çıkartma imkânı sağlamış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden destek gördük. Burada yaptığımız belgeselde fil buluntusunu özellikle önemsiyoruz, bunu 3D animasyon ile canlandırmak gibi bir idealimiz var. Her şey için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da, kazı çalışmalarının çok iyi gittiğini belirterek, “Bizler de bu tür çalışmalar gerçekleşince çok mutlu oluyoruz. Belgesele konuk olmak çok güzel bir duygudur. Demek ki çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Güzel çalışmalar oluyor. Her sene gittikçe çok daha iyiye gidiyor, çok daha güzel şeyler yapıyoruz. Ekip iyice oturuyor, müzeyi açacağız, o zaman harika bir şey olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin sonsuz destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca belgesel çekimini yapan ekip ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gerek bilimsel açıdan, gerekse jeomorfolojik açıdan yapısıyla ilgili anlayışın değişeceği bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek, “Fosillerle ilgili çalışmalarda süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan değişik yaratıkların oradaki fosillerinin ortaya çıkması, zaman zaman bunların başı bütün olması ve kafatasının elde ediliyor olması dünyadaki bilim adamlarını da heyecanlandırıyor” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihini yeniden yazacak olan çalışmaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, “Biz de Kayseri’miz için bilimsel açıdan önem arz edecek, jeomorfolojik yapısını gün yüzüne çıkararak ve tarihini yeniden yazacak olan çalışmaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğimizi esirgemiyoruz. Bu alanda fosillerle ilgili müze çalışmasıyla gereğini yapma yönündeki irademizi de sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de sekiz alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Hocalarımızın her birine, ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sekiz alanda Kayseri’mizde, kültürel yönden, sosyal yönden, tarihi dokuyla ilgili değişik alanlarda yapılan kazı çalışmalarının devam ettiğini vurguluyorum. Kültür Bakanımıza ve onun kıymetli ekibine bizlere, bu çalışmaların yapılmasına fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla 12 aya bu sürecin taşınmış olmasının da çalışmalar açısından önem arz ettiğini, müsaade etmelerinin doğru olduğunu paylaşıyor, yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, iğneyle kuyu kazan genç dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Rıfat Çığ ise “Bu belgeseli izleyen insanlar, doğa tarihi hakkında bir bilgiye sahip olacaklar, buradaki 7,5 milyon yıl önceki yaşam hakkında bir fikre sahip olacaklar. Ayrıca bilim insanlarının burada yaptıkları konusunda da çok şey öğrenecekler. Bilim içeriği olan bir belgesel yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyarette, misafirlere 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği, inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren, Paleontoloji Müzesi’nin proje tanıtım filmi izletildi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Kayseri’ye gelen dünya paleontoloji camiasının önde gelen isimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü’nde görev yapan Finlandiyalı Doç. Dr. Juha Saarinen, Yamula Barajı kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici’ye ait tam kafatası fosilinin, dünyada tek örnek olarak literatüre geçeceğini söylemişti.