Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu GAİB hizmet binasında Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Kaplan, dünyanın halısını üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Önceliğimiz ülkemiz ve milletimizdir. Daha çok çalışacak daha çok üretecek ve yaralarımızı kenetlenerek birlikte saracağız” dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu GAİB hizmet binasında Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Kaplan, dünyanın halısını üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Önceliğimiz ülkemiz ve milletimizdir. Daha çok çalışacak daha çok üretecek ve yaralarımızı kenetlenerek birlikte saracağız” dedi.

GAİB hizmet binasında toplanan GAHİB Yönetim Kurulu bölge, ülke ve dünya gündemini değerlendirerek sektörel sorunları masaya yatırdı. Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında toplanan GAHİB Yönetim Kurulu 2023 yılı planlarını da gözden geçirerek projelerin sekteye uğramadan devam etmesi, uluslararası fuarlara katılımların sağlanması, yeni pazar arayışlarının sürdürülerek mevcut pazarlardaki pazar paylarının arttırılarak korunması yönünde ortak görüş birliğine vardı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Zeynal Abidin Kaplan “Allah ülkemize, milletimize böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Yüreklerimiz acı dolu. Yaşanan felaketin hemen ardından bütün halı üreticilerimiz ve ihracatçılarımız depremzedelerin yardımına koşarak yemek başta olmak üzere ihtiyaç duydukları hayati malzemelerin temini için seferber oldular. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep ve diğer illerde yaralarımızın sarılması için el birliğiyle devletimizin milletimizin emrinde olacağız. Diğer taraftan da deprem sonrası kısa bir sürede ara verdiğimiz üretimimize başladık. Tesislerimiz ilk günkü gibi dünya halı ihtiyacının karşılanması için çalışmaya devam ediyor. Bizler kentimize, bölgemize ve ülkemize sahip çıkacağız. Yaralarımızı sararken ekonomimizin de düzelmesi ve güçlenmesi için 2022 yılı aralık ayında belirlediğimiz 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın halısını Gaziantep üretmeye devam edecek

Yaşanan deprem sonrası kısa bir süre de olsa duran ihracatın devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Zeynal Abidin Kaplan “Sektörümüz yaşanan felaketin hemen ardından depremzedelerin yardımına koşarken kısa bir süre sonra yeniden üretime başlayarak ihracatımızın durmaması için var gücüyle çalışmış, çalışmaya devam edecektir. Elbette önümüzde zorlu bir süreç var. Bizler milletçe kenetlenerek bu süreçleri aşacak ve bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan ekonomimizin istenen noktaya gelmesi için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Halı sektörümüz güçlü ve büyük bir sektördür

Halı sektörünün başkenti Gaziantep’te üretimin sürdüğüne dikkat çeken Başkan Kaplan önümüzdeki süreçte önceden belirlenen 2023 yılı hedefleri ve uygulamaya konulacak projelere ara vermeden devam edileceğini de ifade etti. Kaplan yaptığı değerlendirmede “Yenilikçi ürünlerimizle, AR-GE ve İnovasyon çalışmalarımızla, üretimde olduğu gibi dünya halı trendlerinin belirleyicisi bir ülke olarak kaldığımız yerden devam edecek uluslararası fuarların yanı sıra İstanbul’da gerçekleştireceğimiz ve ülkemize kazandıracağımız uluslararası fuarlarımızı organize edeceğiz” diye konuştu.