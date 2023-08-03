Türkiye’nin en büyük kervansarayının bulunduğu Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yıllık paha biçilemez tarihi halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor. Avrupa, Almanya, İtalya gibi ülkelere de sipariş üzerine halı, kilim ve kılıflar dokunuyor.

Sultanhanı’nda bulunan halı atölyelerinde dünyanın halıları restore ediliyor. Dolmabahçe Sarayı’nın halıları, İngiliz Kraliyet ailesine ait halılar, Çankaya Köşkü’nün halıları gibi birçok paha biçilemez halılar burada orijinaline uygun olarak restore ediliyor. En çok Amerika’dan restore edilmek üzere halıların geldiği Sultanhanı ilçesinde 50’ye yakın atölye bulunuyor. Yaklaşık 600’e yakın halı ustasının çalıştığı ilçenin nüfusunun yüzde 70’i halı restorasyonu ve üretiminden geçimini sağlıyor.

Sultanhanı beldesinde paha biçilemez yüzlerce yıllık tarihi halılar, ustaların elinde yeniden hayat buluyor.

35 yıldır halı restorasyon işiyle uğraşan Halim Neşeli (46), Sultanhanı’nın dünyada halı restorasyon merkezi olduğunu belirterek, “Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyorum. 88 yılında İstanbul’da başlayan bir süreç. Dünya genelinde bu işin merkezi olarak burası bilinir. Geçmiş yıllardan bu yana kendimizi çok iyi bir şekilde tanıttık. Güzel bir mesleğimiz var. Çok iyi bir sanatımız var. Biz işçilikten ziyade işimize sanat olarak bakıyoruz. Son dönemde çırak yetişmedi, yetişmiyor. Başka mesleklere yönelenler var ama elimizdeki mevcut elemanlar yetiyor. 40-55 arasında çalışan yaş ortalamamız var. İlçemizde farklı mesleklere yönelmeler oldu ama yine de memnunuz, çok mutluyuz” dedi.

Halı restorasyon ustası Cuma Yumuşak (33) ise “Sultanhanı’nda hem tamir hem de halı imalat üzerine çalışıyoruz. Avrupa’nın Almanya, Danimarka, Belçika, İtalya ülkelerinden tamir ve alım satım üzerine sürekli iş gezisinde bulunuyoruz. Şimdi Avrupa’daki trend, eski Anadolu ve Kafkas ürünlerinin geri dönüşümü. Bu ürünleri biz alıyoruz. Tekrar şark köşesi, minder, yastık olarak işliyoruz. Avrupa’ya yeni bir ticaret kapısı olaraktan buradaki çalışan arkadaşlarımıza bir gelir kapısı açıyoruz. Bunları yaparak Avrupa’ya pazarlıyoruz. Amerika’daki müşteriler renkli halı kilim istemediği için, gözü ağrıttığı için pastel, biz bunu yıkamada rengini solduruyoruz, şark köşesi olarak sırtlarına bez dikip içine elyaf veya yün olarak dolduruyoruz. Avrupa, Almanya ve İtalya renkli mal istediği için onlar için de özel renkli mal üretiyoruz. Sultanhanı’nda üretilen bu halı ve kilimleri isteğe göre Avrupa ve Amerika’ya işliyoruz” diye konuştu.