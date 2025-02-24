Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, kış mevsimi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın film çekeceği paylaşımı ile gündeme gelen Yason Burnu, karla kaplanınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Coğrafî özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan Yason Burnu’nda 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunuyor. Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yerlerden olduğu ifade edilen Yason Burnu’nda kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eşsiz güzelliği kayda aldı.

Özellikle su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, kış mevsiminde ise eşsiz bir görüntüye kavuştu. Ortaya çıkan eşsiz güzellik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dron ile kaydedildi.

Başkan Güler: "Yason yine hayran bıraktı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ekipler tarafından kayda alınan Yason Burnu’nun görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Dünyanın gündeminde olan Yason Burnu, yine kendine hayran bıraktı" notunu düştü. Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.

Hollywood yıldızlarına ev sahipliği yapması bekleniyor

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın hayran sayfası, yeni filmi ‘The Odyssey’in bir bölümünü Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekeceğini duyurmuştu. Geçen haftalarda yapılan duyuruda çok sayıda Hollywood yıldızının Yason Burnu Yarımadası’na geleceği belirtilmişti.