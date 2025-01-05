Halı dünyasının İstanbul buluşmasına sayılı günler kala GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ziyaret ettiği İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı İstanbul 2025 hakkında bilgiler vererek açılış törenine davet etti.

7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı 2025 hakkında İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bilgiler vererek açılış törenine davet eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan bu yıl fuarın toplam 11 holde yerli ve yabancı 600 firmanın katılımıyla gerçekleşeceğini ifade etti. Fuarda Gaziantepli 180 firmanın da stant açarak katılım sağlayacağını ifade eden Başkan Kaplan 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında dünya halı sektörünün önde gelen isimlerinin İstanbul’da bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye halı üretiminin yanı sıra dünya halı ticaretinin de merkezi olacak

Vali Davut Gül halı sektörünün Türkiye için büyük önem taşıyan sektörler arasında yer aldığını ve bu sektörün de Gaziantep’in halının başkenti haline geldiğini ifade ederek İstanbul’un dünya halı ticaret merkezi olma yolunda bu fuarlarla önemli yol aldığını sözlerine ekleyerek fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

"Gaziantepli 180 markamız kentimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’de Gaziantepli markaların global markalar arasında ilk sıralarda yer almasının sadece Gaziantep için değil Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çekerek firmaların sektörel başarısının ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için büyük önem taşıdığının da altını çizerek fuara katılan firmalara başarılar diledi.

Dünya halı üretiminin merkeziyiz

Gaziantep sanayisi içerisinde en önemli sektörlerden birisi olan halı sektörünün sağladığı istihdam ve gerçekleştirdiği ihracatla hiçte küçümsenemeyecek bir yere sahip olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının sektörel gelişimin yanı sıra sektörel fuarcılığın Türkiye’de gelişmesine de katkı sağlayacağını belirterek katılımcılara başarılar diledi.

Dünya halı sektörünün nabzı İstanbul’da atacak

CFE Halı ve Zemin Kaplamaları İstanbul 2025’in bütün hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan gerçekleştirilecek açılış törenine Gaziantepli bürokratların yanı sıra Ankara’dan da önemli katılımların sağlanacağını ve fuarın halı sektörünün 2025 ve 2026 dönemleri için önemli bir yol haritası çizeceğini dile getirerek katılımcılara başarılar diledi.